Gheorghe Zamfir își sărbătorește ziua pe scenă. Cel mai premiat artist român a împlinit 80 de ani! Gheorghe Zamfir iși va sarbatori ziua așa cum și-a dorit, pe scena. In anul in care a implinit 80 de ani, cel mai cunoscut muzician roman contemporan de pe intreaga planeta va susține trei concerte speciale. Concertele Zamfir 80 vor avea loc in localitatea sa natala, Gaești, Dambovița (9 decembrie), urmeaza Casa de Cultura din Targoviște (10 decembrie) și Sala Radio din București (12 decembrie). Marele artist, ce va fi acompaniat de Orchestra Metropolitana Bucuresti dirijata de Alexandru Ilie si Daniel Jinga, va prezenta cunoscute lucrari aparținand patrimoniului romanesc si universal. Nascut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

