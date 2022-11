Gheorghe Zamfir își pictează melodiile! La 81 de ani artistul va expune la TNB Gheorghe Zamfir, cel mai cunoscut muzician roman de pe planeta, iși dorește sa transmita admiratorilor sai emoție și pe șevalet. Naist, pianist, acordeonist, solist, compozitor și dirijor, ”regele naiului” va face cunoștința romanilor și cu pasiunea sa pentru pictura. De maine, Teatrul Național din București va gazui o mare expoziție de lucrari plastice ale artistului simbol al muzicii romanești ale carui cantece au primit un numar record de discuri de aur și platina. Intitulata ”Simfonia culorilor”, expoziția artistului care a locuit in patru metropole ale lumii dar s-a intors la Gaești, unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

