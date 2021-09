Gheorghe Zamfir deschide o linie vestimentară de lux. Și-a împrumutat numele pentru o colecție de costume quality Gheorghe Zamfir deschide o linie vestimentara. Dupa lasarea ceasurilor de lux, ediție limitata, ce poarta semnatura sa, cel mai cunoscut muzican roman pe mapamond a acceptat ca numele sau sa fie folosit in zona vestimentara. Marele artist și-a imprumutat numele pentru o linie de costume de mare calitate, a unui producator apreciat in high life-ul romanesc. Un concept britanic, de croitorie private care are și cateva showroom-uri exclusiviste, in zone bune ale Bucureștiului. Realizate manual, personalizate pe dimensiuni, costumele comercializate sub respectivul brand trec și de 1000 euro. La inceptul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

