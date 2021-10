Stiri pe aceeasi tema

- Elena Stroe de la Insula Iubirii a facut dezvaluiri in exclusivitate pentru Antena Stars, despre viața sa amoroasa. Bruneta a marturisit ca este indragostita de un barbat pe care l-a cunsocut prin intermediul unui prieten.

- Au trecut șase luni de cand Aurel Padureanu și-a luat adio pentru totdeauna de la cea care i-a fost partenera de viața timp de 33 de ani. De cand Cornelia Catanga a pierdut lupta cu viața, artistul incearca sa se adune, dar nu reușește, subliniind faptul ca in fiecare secunda și minut se gandește la…

- Cezar Ouatu este unul dintre cei mai discreți artiști atunci cand vine vorba de viața sa personala, insa acum, aflat in platoul Antena Stars, a dat carțile pe fața și a marturisit in fața tuturor cat de bine ii merge relația dar și cat de fericit este ca a intalnit-o pe Raluca in viața sa. Artistul…

- Soarele a rasarit in sfarșit pe strada lui Cezar Ouatu! Artistul se iubește de cateva luni bune cu partenera lui Raluca Jurca. Niciodata nu ne-am imaginat ca ar putea avea o asemenea schimbare radicala, dar se pare ca dragostea l-a facu un om mai iubitor și afectuos pe celebrul nostru cantareț. Invitat…

- Gata, s-a intamplat și acest lucru! Oana Marica a oferit primul interviu dupa vacanța cu Alex Bodi și fiica lui. Iubita afaceristului a facut publice detalii picante despre viața sa amoroasa, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Lena și Gabi Enache formeaza un cuplu de ani buni, insa cu toate acestea nu se pot bucura de iubirea ce și-o poarta unul altuia, caci distanța le este piedica. In acest sens, partenera de viața a fotbalistului a povestit la Antena Stars cum gestioneaza cei doi soți aceasta situație și cum reușesc sa-și…

- Mihai Onila, fostul membru al tripei Axxa, a surprins pe toata lumea atunci cana a nunțat divorțul de soția lui, cea alaturi de care locuia in Belgia. Acum, interpretul și-a refacut viața alaturi de alta femeie, pe care a și cerut-o in casatorie. Mihai Onila, in varsta de 50 de ani, fostul membru al…

- In 2019, soțul Mariei Carneci a murit . Celebra interpreta de muzica populara și-a anulat in perioada aceea toate cantarile, a ținut doliu. Nici acum, ea nu a trecut peste pierderea soțului, mereu iși aduce aminte de el. Artista in varsta de 68 de ani a anunțat ca dupa atația ani de relație cu soțul,…