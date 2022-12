Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, fabrica de globulețe a lui Moș Craciun, de la Curtea de Argeș a fost vizitata de mai mulți copii iar experiența a fost una unica. Cei mici au putut observa cum globulețele au prins viața chiar sub ochii lor. Este primul an dupa pandemie in care fabrica și-a deschis din nou larg porțile."Este…

- Blajul se pregatește de Sarbatori: Primaria a cumparat brad de Craciun in ghiveci și a inchiriat ornamente de iluminat festiv Blajul se pregatește de Sarbatori: Primaria a cumparat brad de Craciun in ghiveci și a inchiriat ornamente de iluminat festiv Primaria municipiului Blaj se pregatește de magia…

- Poliția de Frontiera și Serviciul Vamal au stabilit un mecanism comun de conlucrare in perioada sarbatorilor de iarna. In cadrul unei ședințe de lucru, factorii de decizie ai celor doua structuri au discutat și analizat aspecte de interacțiune și conlucrare interinstituționala, mecanisme comune de conlucrare…

- Inspectorii sanitar veterinari din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj recomanda cetatenilor sa cumpere produse alimentare numai din unitati sau spatii autorizate – inregistrate sanitar veterinar. Astfel, vor avea certitudinea ca atat carnea, cat si alte…

- Concertul este organizat de Casa de Cultura "Geo Bogza", dar cum in sala de spectacole a acestei instituții se desfașoara lucrari de modernizare, Marcel Pavel va canta pe scena Casei Tineretului. Un concert-eveniment care va avea loc vineri, 23 decembrie 2022, de la ora 18.30. Biletele vor putea fi…

- In fiecare an, luna decembrie vine cu un program special de lucru pentru Primaria Timișoara. Și in acest an, in perioada sarbatorilor de iarna, Primaria Municipiului Timisoara suspenda anumite servicii cu publicul pentru a putea desfașura, in cadrul departamentelor de specialitate, activitati specifice…

- DACA BINELE NU FACE NIMIC, RAUL TRIUMFA! Tinerii social-democrați din Alba Iulia organizeaza primele acțiuni umanitare din perioada Sarbatorilor de Iarna! Ii rugam pe cei care au posibilitatea sa se implice sa ne contacteze la nr. de telefon. 0784904265 (Mariș Razvan). Am dat startul primelor acțiuni…

- Standul Consiliului Județean Neamț a fost extrem de apreciat atat de catre reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului cat și de numeroși vizitatori, astazi, 10 noiembrie, in prima zi a Targului de Turism al Romaniei, inca de la deschiderea oficiala. Fii la curent cu cele…