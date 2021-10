Gheorghe Turda este un artist foarte cunoscut la nivel național, astfel se bucura de un real succes pe plan profesional. Inca de la inceputul carierei sale in domeniul muzical, artistul a facut senzație, ceea ce i-a adus o avere considerabila in buzunare. Ei bine, se pare ca acesta nu este deloc fascinat de lucrurile materiale, astfel considera ca familia este singura lui bogație, fiind foarte implinit in acest moment.