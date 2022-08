Stiri pe aceeasi tema

- Jorge a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca, in ultima perioada, și-a facut timp pentru a-l petrece cu familia. Artistul spune ca acesta este motivul pentru care nu a mai aparut la televizor și iși dorește ca mereu sa petreaca timp prețios cu cei dragi lui.

- E greu sa ții pasul cu viața amoroasa a lui Jador. Uneori e atat de complicata, incat nici el insuși nu gasește o explicație buna. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cantarețul a marturisit ca este cumva prins intre fosta și actuala iubita, iar concluzia lui a fost ca „iubește pacatul”.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Salciua a marturisit ca el, artista, iubitul vedetei, Marian Corcheș, dar și un alt barbat au fost la un pas de moarte, in Ungaria. Ce s-a intamplat in timp ce aceștia se intorceau de la un concert.

- Sorinel Puștiu a surprins cu sinceritatea lui intr-un interviu pentru Antena Stars. Artistul de 45 de ani a recunoscut ca și-a inșelat soția in trecut. Totuși, a ținut sa menționeze ca nu „și-a deranjat” familia cu aventurile lui.

- Delia a marturisit ca nu mai are toleranța pentru glumele misogine, care iși mai fac apariția in show-ul iUmor, la care este jurata. Intrebata de atitudinea ei referitoare la aceste glume din ultima perioada, cantareața a menționat ca vrea sa traga un semnal de alarma prin comentariile ei.

- Luis Gabriel și iubita lui, Haziran, au trecut prin momente de panica, asta dupa ce au fost implicați intr-un grav accident rutier. Logodnica cantarețului a fost cea care a facut anunțul pe rețelele de socializare și a atașat și cateva poze cu mașina grav avariata. Din fericire, starea de sanatate a…