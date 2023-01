Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Turda, in varsta de 74 de ani, a petrecut sarbatorile de Craciun alaturi de copii și nepoți. Artistul de muzica populara a povestit cu lacrimi in ochi despre regretata lui soție, pe care a pierdut-o in urma cu 13 ani.„Craciunul, ca intotdeauna, in familie, alaturi de fetele mele, ginerii și…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina Crețan a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre cum s-a stins din viața Nosfe. Soția regretatului artist a povestit totul din seara aceea, iar ea a precizat ca a fost cu el la concert. Iata ce dezvaluiri dureroase a facut fosta concurenta de la Chefi…

- Chiar daca restricțiile impuse de autoritați in ultimii ani au facut ca numarul cazurilor sa mai scada fața de acum zece ani, scrie gandul.ro, dr. Adriana Stanila, medic primar oftalmolog, atrage atenția asupra faptului ca pericolul este in continuare cat se poate de real.Vizați sunt atat adulții, cat…

- Pe Jean de la Craiova il cunoaște o țara intreaga de mulți ani, insa cați știu in brațele cui se intoarce artistul, atunci cand ajunge acasa? Cantarețul a facut dezvaluiri rare despre soția lui, pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor inca de la inceputul carierei sale.

- In ediția 37 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1, Gabriel Dragușanu a facut o dezvaluire neașteptata despre familia lui. Cu lacrimi in ochi, acesta a spus cu ce se confrunta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Flora Nastase a facut dezvaluiri neașteptate cu ochii in lacrimi despre lupta cu depresia. „Regina Blanurilor” a vorbit despre cine a salvat-o sa scape de aceasta despresie, dar și despre toata credința pe care o are in Dumnezeu. Iata ce a marturisit vedeta!

- Lora și Ionuț Genu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, insa pana acum, cei doi nu au facut pasul cel mare, nunta fiind amanata de mai multe ori, din cauza lipsei de timp. Invitați in cadrul emisiunii „La Maruța” de la Pro TV, cei doi au facut declarații care i-au pus pe ganduri…

- Meciul jucat sambata de Tottenham, 1-0 cu Brighton, a fost o suferința pentru Antonio Conte (53 de ani). Inainte, s-a ținut un minut de reculegere in memoria lui Gian Piero Ventrone, decedat joi, de leucemie, la 62 de ani. Jucatorii i-au adus un omagiu inainte de meci fizioterapeutului lui Spurs, purtand…