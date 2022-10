Stiri pe aceeasi tema

- Lorraine Ignat și Marian Baicu au venit la Chefi la cuțite sezonul 10 pentru a demonstra ca se pricep nu doar la cantat, ci și la gatit. Cei doi au facut senzație alaturi de nașul lor, celebrul Gheorghe Turda.

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au aflat ce avantaj neașteptat primește cel care caștiga cele mai multe jetoane la jocurile de culise. Gina Pistol a facut un anunț care i-a lasat masca.

- In ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite am putut s-o vedem pe Brighitta Gheorghe, concurenta care a reușit sa ii surprinda din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Roxana Crudu, aka Oxy, este una dintre concurentele de la emisiunea Chefi la cuțite care a impresionat publicul cu povestea sa trista de viața, dar și cu puterea de a trece peste toate tragediile din viața sa. Aceasta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria și viața ei.

- Jurații de la sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite au fost intampinați de un concurent a carui pasiune pentru gatit a luat naștere in timp ce se uita la emisiune. Ștefan Finaru a luat decizia sa vina in calitate de concurent, dupa ce a urmarit show-ul culinar de acasa.

- Lucia Panzariu este unul dintre concurenții sezonului 10 Chefi la cuțite care vine cu o poveste de viața trista, dar din care a ieșit invingatoare. Tanara este de meserie make-up artist, dar a fost la un pas de a pierde tot, inclusiv pe sine, din cauza barbatul pe care il iubea și a viciilor.

- Gheorghe Vatafu, considerat un maestru in arta culinara și unul dintre fondatorii gastronomiei romanești moderne, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Iata cum s-a prezentat in fața juraților de la Chefi la cuțite, in cadrul unei ediții speciale din sezonul 9.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand.