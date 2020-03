Cu o conducere tehnica noua, Bogdan Burcea – principal si Robert Licu – secund, nationala feminina de senioare va sustine in aceasta luna primele examene dificile din noua „era”. „Tricolorele” vor participa in perioada 20 – 22 februarie la turneul preolimpic din Muntenegru, unde, pe langa reprezentativa tarii gazda, le va mai avea adversare pe Norvegia si Thailanda. Selectionerul Bogdan Burcea a anuntat un lot de 28 de jucatoare pentru evenimentul din Muntenegru, printre acestea fiind si patru handbaliste de la HC Zalau. Gheorghe Tadici, vicecampion mondial in 2005 cu…