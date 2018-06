Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost condamnat definitiv, vineri, de judecatorii Curtii de Apel Bacau, la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, pentru spalare de bani si operatiuni financiare incompatibile cu functia, in dosarul „Strongmontaj”. Dosarul…

- Fostul primar al municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost condamnat definitiv, vineri, de judecatorii Curtii de Apel Bacau CAB , la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, pentru spalare de bani si acte de comert incompatibile cu functia, potrivit minutei publicata pe site ul CAB citate…

- Fostul primar al municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost condamnat definitiv, vineri, de judecatorii Curtii de Apel Bacau, la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, pentru spalare de bani si operatiuni financiare incompatibile cu functia, in dosarul „Strongmontaj”.

- Fostul primar al municipiului Piatra-Neamt, Gheorghe Stefan, a fost condamnat definitiv, vineri, de judecatorii Curtii de Apel Bacau (CAB), la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, pentru spalare de bani si acte de comert incompatibile cu functia, potrivit minutei publicata pe site-ul CAB.…

- Fostul primar al orașului Piatra Neamt, Gheorghe Ștefan (zis Pinalty), a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la 3 ani și 3 luni de inchisoare cu executare.Iata minuta instanței: 1.Respinge cererea de sesizare a ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile formulata de inculpatul…

- Fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, se întoarce la închisoare! El a fost condamnat, vineri, la 3 ani și 3 luni de închisoare de judecatorii Curții de Apel Bacau. Decizia este definitiva.

- Mircea Guța, fostul primar din Calafat, a fost condamnat la patru ani și 11 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si luare de mita. Decizia magistraților Curții de Apel Craiova este definitiva. In acelasi dosar, instanta l-a condamnat pe Constantin Coman, zis Dacul, bulibasa romilor…

- Trimis in judecata de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, Tanase Pelivan, fostul primar al comunei Mihai Bravu din judetul Tulcea, a fost condamnat, in prima instanta, la patru ani si patru luni de inchisoare. Tot in prezenta cauza, Daniel Chirila…