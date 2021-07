Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a urcat cu aproximativ 66% in primul trimestru al anului curent, fața de intervalul corespunzator al anului precedent, pana la 755,34 milioane de euro, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele…

- ”Agricultura, piscicultura, cresterea animalelor si prelucrarea hranei se anunta a fi, in urmatorii ani, unul dintre cele mai spectaculoase business-uri din Romania. Potrivit unei analize Frames & Factory 4.0, pe fondul dezvoltarii lanturilor de productie si cresterii vanzarilor la nivel local si international,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca a fost publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de punere in aplicare al Comisiei Europene din data de 28 mai 2021, in cadrul caruia ”Salata cu icre de știuca de Tulcea” a fost inregistrat ca produs cu Indicație Geografica…

- Este oficial. Romania mai face un pas inainte in Europa comerciala. „Salata cu icre de stiuca de Tulcea” se bucura de protecție, dupa ce Comisia Europeana a decis sa aprobe inscrierea produsului local tradițional in Registrul indicatiilor geografice protejate (IGP). Astfel, prin faptul ca a devenit…

- LIVE VIDEO: Ziua distinșilor vizitatori la Cincu - "Noble Jump 2021" Ziua distinșilor vizitatori a Exercițiului multinațional 'Noble Jump 2021' are loc astazi la Centrul național de instruire întrunita 'Getica' din Cincu, în județul Brașov. Vor avea loc exerciții tactice cu trageri…

- Valeriu Gheorghița a anunțat, intr-o intervenție la Digi24, ca rata de imunitate cumulata, persoane care s-au vaccinat și persoane care au trecut prin boala și au dezvoltat anticorpi, este undeva la 35-40% in Romania. „Avem 1 milion de persoane infectate raportate la nivel național. Probabil in mod…

- Potrivit reprezentanților OMS, criza sanitara majora cu care se confrunta India in prezent isi poate avea originea in varianta indiana a virusului SARS-CoV-2, dar si intr-un comportament care indica nerespectarea restrictiilor sanitare.„Exista in continuare o provocare uriasa in tari in care masurile…