- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca a discutat cu membri ai Guvernului despre elaborarea Planului national de redresare si rezilienta, mentionand ca exista mai multe tronsoane importante de autostrada pregatite pentru a fi incluse in proiecte cu finantare europeana. ‘Am discutat cu premierul…

- Curtea Constituționala a Romaniei anunța ca a stabilit termen pentru ședința de judecata in cazul sesizarilor președintelui Romaniei și Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului.Judecatorii…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, atrage atenția ca iminenta blocare a conturilor Primariei, din cauza unei situații vechi de 16 ani, pune in pericol obiective de importanța strategica. Cum proiectul prin care se dorește acoperirea datoriei prin cedarea unui teren a fost respins in Consiliul…

- „Din 80 miliarde de Euro, 5 trebuie sa ajunga la Autostrada Iasi - Tg. Mures! In cursul zilei de ieri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca la summit-ul Uniunii Europene, Romaniei i-a fost alocata suma de 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi redirectionati in sanatate, educatie, comunitati locale,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut un apel catre politicieni sa nu exploateze in scop electoral actuala epidemie de coronavirus și sa sprijinire guvernul Orban in gasirea de soluții. Șeful statului a solicitat astfel Parlamentului adoptarea in regim de urgența a legii Guvernului privind carantina și…

- Președintele și membrii Guvernului care au luat cuvantul, miercuri, la evenimentul de lansare a Programului „Recladim Romania”, au adus atacuri la adresa PSD. Iohannis a spus ca PSD nu a avut o viziune pe termen lung, in timp ce Orban a catalogat social-democrații drept „mlaștina demagogiei”, anunța…