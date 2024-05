Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a participat la lansarea candidaturii social democratului Marian Razvan Calenciuc pentru Primaria Ostra. „Marian Razvan Calenciuc, candidatul nostru pentru funcția de primar la Ostra, are o viziune clara in ceea ce privește dezvoltarea comunei. Fonduri guvernamentale și europene atrase in localitate, sprijin […] The post Gheorghe Șoldan: „Candidatul PSD pentru Primaria Ostra, Marian Razvan Calenciuc are o viziune clara pentru dezvoltarea acestei comune” first appeared on Suceava News Online…