Stiri pe aceeasi tema

- ANAF nu va mai impozita retroactiv diurnele șoferilor pe ultimii 5 ani – a anunțat ieri deputatul Bogdan Ivan. Acesta a susținut in Camera Deputaților proiectul de lege care vine in sprijinul companiilor de transport romanești. „Astazi am susținut in plenul Camerei Deputaților proiectul de lege prin…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a interpelat pe ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, de la care vrea sa afle care este stadiul de realizare pentru proiectul Autostrada A7 – Ploiești-Suceava-Siret, proiectul Autostrada A8 – Targu Neamț-Iași-Ungheni, cel al Autostrazii Nordului-Satu Mare-Suceava-Stanca…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat ca a fost surprins sa constate ca un simplu anunț ca un ministru PSD s-a aplecat asupra unei probleme care trena de doi ani in județul Suceava, respectiv necesitatea reabilitarii podului peste raul Suceava de la Milișauți de pe DN 2 H, a creat reacții…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca circulația rutiera pe drumul național DN 2 H va reveni in curand la normalitate pentru ca podul de la Milișauți va fi reparat. „A fost nevoie ca PSD sa intre la guvernare pentru ca o problema care treneaza de doi ani și jumatate sa fie rezolvata…

- Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a anunțat ca a depus astazi in Parlament o propunere de lege spre dezbatere și aprobare in regim de urgența, pentru anularea amenzilor contravenționale pe care romanii le-au primit pentru necompletarea formularului PLF. Proiectul prevede și returnarea tuturor…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca 8.294 de agenți economici din industria hoteliera vor primi saptamana viitoare a doua tranșa din ajutorul de stat. Gheorghe Șoldan a spus ca este vorba de fonduri in valoare de 1.133.477.030 lei care vin in sprijinul turismului local. „Se intampla…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat ca pensiile și alocațiile vor fi mai mari incepand cu luna ianuarie 2022, aceasta fiind una dintre masurile promise de social democrați. Gheorghe Șoldan a spus ca in județul Suceava, peste 143.000 de pensionari vor primi pensia majorata și peste…