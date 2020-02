Gheorghe Sirbu, consilier PNL: “Sunt o multime de masini care vin in Bereasca din zonele afectate de coronavirus!

Stiri pe aceeasi tema

- Spatiile pentru carantina sunt izolate de comunitati, sunt prevazute cu camere individuale, cu spatii sanitare, au toate facilitatile si utilitatile necesare pentru a asigura un trai decent timp de cateva saptamani.Conform sursei citate, Directia de Sanatate Publica va include toate persoanele care…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut publice, astazi, informații legate de masurile care au fost luate in județul nostru cu scopul prevenirii apariției de cazuri cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, in urma videoconferinței de astazi cu ministerul Sanatații,…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Cel puțin 132 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus a anunțat, șeful Agenției de Protecție Civila, Angelo Borreli, intr-o conferința de presa duminica, potrivit CNN. Autoritațile italiene fac eforturi sa gaseasca pacientul zero. Din cei 132 infectați, 26 sunt in terapie intensiva, doi…

- Pasagerii care ajung pe Aeroportul "Henri Coanda" din zonele din Italia afectate de coronavirus vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor charter, pana la noi masuri, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau a emis un comunicat de presa in care face precizari cu referire la moldovenii stabiliți in nordul Italiei, acolo unde s-a declanșat un focar de coronavirus.