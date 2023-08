Gheorghe Șimon: Prețurile la energie vor rămâne plafonate până în 2025 Romanii platesc energia electrica la un preț mai mic, plafonat prin lege, iar acest lucru va ramane neschimbat. Social-democrații dau asigurari in acest sens și chiar poarta negocieri la nivel european ca termenul plafonarii sa fie extins. „Prețurile la energie vor ramane plafonate pana in 2025, așa cum este prevazut in legislația promovata de PSD și adoptata de Guvern. Este o decizie asumata clar de premier. Masura prin care prețul energiei electrice pentru consumatori este aplicata pana in martie 2025 ar putea fi prelungita prin discuții cu Comisia Europeana”, a subliniat Gheorghe Șimon, deputat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

