Gheorghe Șimon, deputat PSD: PSD se opune ca angajații Poștei Române să fie pensionați! Protestele angajaților Poștei Romane și restructurarea companiei orchestrata catastrofal de catre actualul director i-a determinat pe social-democrați sa ia atitudine. „Responsabil pentru nemulțumirile angajaților este actualul director general interimar al Poștei Romane. A dispus concedieri, abuziv și arbitrar, a ignorat legea, a refuzat dialogul social, a sfidat salariații prin comportamentul sau… pe scurt s-a comportat ca un vataf pe moșie și acum culege roadele!”, a subliniat Gheorghe Șimon, deputat PSD de Maramureș. Prim-ministrul a dispus Corpului de Control sa investigheze toate aspectele… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

