Gheorghe Șimon, deputat PSD: Legea Învățământului, prioritate majoră pentru PSD PSD a avut consultari cu societatea civila pe tema Legii invațamantului și a propus numeroase amendamente care au fost deja adoptate in Comisia de Invațamant din Camera Deputaților. „ PSD este singurul partid politic care a ținut cont de punctele de vedere ale sindicatelor și ale reprezentanților profesorilor, elevilor, parinților, cultelor, antreprenorilor. Legea Invațamantului este prioritate majora pentru social-democrați. Principalele amendamente PSD adoptate vizeaza Invațamantul dual, Invațamantul silvic, Siguranța in școli, Asistența medicala in școli, Sprijinirea copiilor din diaspora”,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

