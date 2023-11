Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad informeaza ca Aradul are o balanța pozitiva, de 284 milioane euro, intre exporturi și importuri, pe... The post Aradul a exportat produse de 2 miliarde euro in primele 6 luni ale anului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- RAPORT PRELIMINAR al Chestionarului ROUNIT pentru Evaluarea Nevoilor de Angajare in Companiile din Romania-apel catre companiile din Romania care se confrunta cu criza forței de munca: completați chestionarul -In data de 16 octombrie Asociația Romanilor din Italia in colaborare cu Camera de…

- In perioada 25 – 29 octombrie, ROMEXPO, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, organizeaza INDAGRA & INDAGRA FOOD 2023 – cel mai important concept de networking agricol și alimentar din Romania. Targul internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii,…

- Weekend-ul acesta s-a incheiat o noua editie de succes a celui mai mare targ de agricultura din Vestul tarii, Agromalim, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad. „Apreciem faptul ca de la an la an avem tot mai multi participanti la acest eveniment, un lucru care ne bucura…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad a deschis astazi, la Expo Arad, cea de-a 33-a ediție a evenimentului internațional de agricultura, industrie alimentara și ambalaje, Agromalim. La conferința oficiala de deschidere au participat presedintele Camerei de Comert, Industrie și…

- Comunicat CCIA. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad va deschide joi, 7 septembrie, la Expo Arad, cea de-a 33-a ediție a evenimentului... The post Agromalim, 7 -10 septembrie 2023, la Expo Arad! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad va deschide joi, 7 septembrie, la Expo Arad, cea de-a 33-a ediție a evenimentului internațional de agricultura, industrie alimentara și ambalaje, Agromalim. Pe durata celor patru zile, vizitatorii vor putea asista la demonstratii cu utilaje…