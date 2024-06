Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: CIL Blaj – ACSM Codlea, returul barajului de promovare in Liga 3 CIL Blaj – ACSM Codlea, returul barajului de promovare, se disputa astazi, de la ora 17.30. Echipa din „Mica Roma”, la un meci de accederea in Liga 3 Formația condusa de Daniel Tatar are prima șansa de accedere in eșalonul superior,…

- CIL Blaj, campioana ligii a IV-a Alba, a reușit sa intoarca rezultatul și sa invinga in deplasare pe ACSM Codlea, scor 2-1 (0-1), reprezentanta județului Brașov, in prima manșa a barajului de promovare in Liga 3. Returul se va disputa duminica, 23 iunie 2024, de la ora 17.30, in „Mica Roma”. Blajul…

- ACSM Codlea (Brașov) și CIL Blaj (Alba) se infrunta duminica, la ora 18.00, in prima manșa a barajului de promovare in Liga 3, returul fiind prevazut peste o saptamana in „Mica Roma”. Comparativ cu precedentele doua sezoane, cand CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos și-au adjudecat fara emoții dublele…

- Romanul care a caștigat un milion de euro peste noapteMarius s-a bucurat de succesul pe care l-au avut spaniolii și s-a trezit peste noapte cu o mica avere. Acesta este stabilit de trei decenii in Spania, insa este originar din Buzau. Dupa 30 de ani locuiți in Madrid, a decis sa mearga intr-o vacanța…

- Echipele de fotbal ale IPA din Germania, Lituania, Slovenia, Grecia, Portugalia, Israel, Slovacia, Serbia, Bulgaria și Muntenegru s-au dovedit neputincioase in fața daruirii și ambiției echipei ISU Gorj. Astfel, pompierii gorjeni au devenit campioni mondiali. Echipa IPA Regiune 3 Gorj, formata din pompieri…

- Proiectul Bordel 2.0 – Forta de a spune NU, prevenire a proxenetismului, ajunge cu spectacolul de teatru in Rasnov, Brasov si Codlea. Spectacolul de teatru Bordel 2.0 trateaza problema traficului de persoane si arata fata ascunsa a prostitutiei. In mijlocul problemelor societații romanești, un spectacol…

- O masina in care se aflau doua persoane ale departamentului tehnic de la Ambasada Indiei a fost lovita, luni, de un tren in judetul Brasov. Masina, care avea numere de corp diplomatic, a ramas blocata pe calea ferata, dar nu au existat victime, transmite News.ro. „In apropierea statiei de cale ferata…

- Manchester City și Arsenal au remizat pe Etihad Stadium in cel mai așteptat meci al etapei cu numarul 30 din Premier League (0-0), iar Erling Haaland a facut o partida sub nivelul cu care ii obișnuise pe fanii cetațenilor.