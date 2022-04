Gheorghe Rotar: „DN14B va fi reabilitat între Blaj și limita cu județul Sibiu” Primarul Gheorghe Rotar a anunțat, astazi, ca lucrarile de reabilitare și modernizare la DN 14B, intre Blaj și limita cu județul Sibiu, vor incepe dupa 1 mai 2022 și constau in reciclarea carosabilului și turnarea a doua straturi de asfalt. Lucrarile vor fi finanțate și executate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Vești foarte bune pentru locuitorii din zona Blajului: Drumul Național 14B, de la Blaj pana la limita cu județul Sibiu, va intra in reparații și va fi reabilitat! In acest moment, proiectul tehnic este realizat și toate avizele pentru execuție au… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

