- Primarul orașului Negresti-Oas, Aurelia Fedorca, a verificat azi stadiul lucrarilor de modernizare a strazii Mihai Eminescu, una dintre arterele importante ale orașului. Lucrarile se afla intr-un stadiu avansat, aproape de finalizare, fiind turnat ultimul strat de asfalt – stratul de uzura, pe partea…

- Incompetența și lipsa de interes pentru asigurarea securitații in trafic a careienilor din partea conducerii orașului Carei au dus la un nou accident. Doi tineri care se aflau pe o motocicleta circulau pe strada Cimitirului spre strada Viilor. De pe strada Viilor venea un autoturism BMW ce se deplasa…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, ca in municipiu se va construi o noua cresa cu zece grupe de copii. El a precizat ca s-a decis amplasamentul investitiei, la intrarea in municipiul Suceava dinspre Botosani, in cartierul Tineretii, unde a fost identificat un…

- Primarul orașului Cugir, Adrian Teban, impreuna cu arhitectul șef, Sava Victor, au vizitat șantierele de pe cele doua strazi, unde au discutat cu echipele tehnice și cu reprezentanții firmelor care se ocupa de realizarea lucrarilor. Din cauza condițiilor meteorologice din timpul iernii, pe strada Oituz…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2 a dispus oprirea temporara a executarii lucrarilor de construire pana la soluționarea cauzei referitoare la casele din strada Icoanei nr.2-8, anunța Nicușor Dan: „Sunt determinat sa opresc mutilarea patrimoniului valoros al Capitalei”, potrivit mediafax.ro.…

- Orașul Rașnov nu are nicio creșa, deși aici traiesc peste 16 mii de persoane. Autorizarea și construcția mai multor proiecte imobiliare, in zone aglomerate, afecteaza viața rașnovenilor și pune in pericol siguranța copiilor, care sunt nevoiți sa se joace in parcari, printre blocuri, unde nu exista spații…

- Casa de Cultura din Targu Jiu va beneficia in curand de un proiect de reabilitare. Serviciile de proiectare sunt asigurate de o firma de profil și vor viza intocmirea unei documentații in baza careia imobilul sa fie complet reabilitat și modernizat. Finanțarea va fi asigurata de catre Compania Naționala…

- Primarul Municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar a anunțat ca lucrarile de modernizare care se efectueaza in cartierul Eroilor sunt in grafic. In cadrul acestor lucrari de modernizare vor fi schimbate complet conductele canalului colector, vor fi introduse conducte noi de alimentare cu apa potabila…