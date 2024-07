Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca e toata ziua pe șantierul centrului sau de recuperare pentru copii, fostul internațional Mihai Neșu, aflat de 13 ani in scaun cu rotile, iși face timp și pentru a urmari Campionatul European din Germania: „E un turneu spectaculos, Romania s-a autodepașit, a facut niște meciuri minunate”.…

- Peste 35.000 de romani au fost la meciul de debut al echipei naționale la Euro 2024, Romania - Ucraina 3-0. O atmosfera fabuloasa, cu mai multe momente emoționante pe parcursul celor 90 de minute. In tribunele Allianz Arena s-au aflat și familiile fotbaliștilor romani. Meciul de debut al echipei naționale…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj imediat dupa incheierea partidei Romania-Ucraina de la Campionatul European de Fotbal din Germania. Emoționanta victoria de astazi a echipei noastre de fotbal, felicitari tricolorilor, a spus Ioha

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Bulgariei, Ilian Iliev, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca reprezentativa Romaniei va depasi faza grupelor la EURO 2024, scrie AGERPRES.

- Un grup al suporterilor CSA Steaua, AS47, a cerut Ministerului schimbarea numelui echipei din sezonul viitor. MApN le-a transmis suporterilor ca a trimis solicitare catre FRF pentru schimbarea numelui in „Steaua București” incepand cu stagiunea 2024-2025, in care echipa roș-albastra va juca in Liga…

- MApN a facut solicitare catre FRF pentru schimbarea numelui echipei de fotbal CSA Steaua in „Steaua București”. AS47, un grup al suporterilor CSA Steaua, a cerut Ministerului schimbarea numelui echipei din sezonul viitor. MApN le-a transmis suporterilor ca a trimis solicitare catre FRF pentru schimbarea…

- Managerul lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a declarat ca fundațiile clubului sunt „cu adevarat fragile", dupa ce infrangerea de marți cu Man City a pus capat speranțelor de a juca in Liga Campionilor. El s-a aratat deranjat de atitudinea suporterilor, care au parut ca se bucura de eșec.

- Clubul portughez de fotbal Benfica Lisabona a anuntat marti seara ca a anulat biletele vandute suporterilor echipei franceze Olympique Marseille pentru meciul din prima mansa a sferturilor de finala ale competitiei Europa League, afirmand ca a reactionat astfel la interdictia de deplasare impusa propriilor…