- Critici acide dupa apariția informației conform careia irca 20% dintre polițiști vor patrula in civil, fara uniforma, și vor da amenzi in cazul persoanelor și firmelor care nu respecta regulile sanitare de purtare a maștii și distanțare sociala. Avocatul Gheorghe Piperea comenteaza masura, spunand ironic:…

- Polițiștii valceni au continuat, in perioada 2 – 4 octombrie, activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Respectarea de catre cetațeni a masurilor de protecție sanitara și a celor privind distanțarea fizica au reprezentat…

- Ziarul Unirea Ucraina va INCHIDE la randul ei granițele pentru cetațenii straini, incepand din 29 august. Care sunt excepțiile In aceasta seara, Ucraina a decis inchiderea granițelor pentru cetațenii straini și apatrizi, cu unele excepții. Cei care vor putea sa intre in continuare in țara vor trebui…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, recunoaște ca purtarea maștii la plaja este greu de utilizat."Nu putem sa ajungem intr-o situație de confort decat daca oamenii conștientizeaza regulilele pe care trebuie sa le urmeze. Orice investigație de laborator poate…

- Bolnavii isi desfasoara activitatea in cadrul Directiilor Managementul Resurselor Umane, respectiv Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar. Doi politisti de penitenciare din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS CoV…

- Un numar de 28 de cetateni romani aflati la o ferma din Marea Britanie s-au infectat cu noul coronavirus, anunta, marti, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-un comunicat de presa. Ei sunt asimptomatici, iar starea lor de sanatate este buna. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada…

- LA FOC AUTOMAT… Peste 250 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și inspectori DSP și de munca au descins in acest weekend in zonele aglomerate, piețe și terase din județul Vaslui pentru a verifica respectarea legii privind prevenirea și combaterea Covid-19. In 48 de ore au…

- CHIȘINAU, 12 iul – Sputnik. Peste trei mii de persoane fizice au fost sancționate pentru ca nu au respectat restricțiile impuse de autoritați. Mai exact este vorba de 3183 de oameni care nu s-au conformat regulilor. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii…