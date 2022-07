Stiri pe aceeasi tema

- Dimensiunea cumulata a activelor celor trei piete financiare non-bancare din Romania (piata asigurarilor, piata pensiilor private si piata de capital) s-a dublat din 2014 pana la finalul lui 2021, releva ultimul Raport asupra stabilitatii pietelor financiare nebancare, realizat de ASF.

- Sunt 8 milioane de asigurați la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II). Sunt 88 de miliarde de lei acumulați in aceste fonduri, iar statul vrea sa le dea și mai mult, ridicand procentul de prelevare din CAS de la 3,5 la 4,5 %. Sunt 7 societați-administratori “privați” ai acestor fonduri…

- Companiile financiare ezita sa investeasca in finanțare descentralizata(DeFi) din cauza incertitudinilor și a riscurilor operaționale prezentate de aceasta piața. „Provocarea pentru firmele tradiționale de servicii financiare este cum sa adopte și sa incorporeze DeFi in serviciile lor intr-un mod care…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari.Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit…

- ”Primele Brute Subscrise (PBS) de societatile de asigurare din Romania, in primele trei luni ale anului 2022, au ajuns la aproape 4,66 miliarde de lei, cea mai mare valoare trimestriala inregistrata in istoria pietei de asigurari din Romania, in crestere cu 46% fata de perioada similara a anului trecut.…

- Contrabanda cu tigari a ajuns la un minim istoric in Romania. In Franta a crescut fara precedent. Romania are unul dintre cele mai scazute niveluri ale consumului ilicit de tigarete, cu o pondere de 7,9% din totalul tigaretelor consumate in 2021, arata rezultatele unui studiu KPMG. Cei aproximativ 5…

- Fondurile de pensii private aveau active in valoare de 89,4 miliarde lei, la finalul lunii martie 2022, in crestere cu 11% fata de nivelul inregistrat la 31 martie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), preluate de Agerpres. „Investitiile fondurilor de pensii administrate…

