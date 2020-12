Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reintors astazi la masa negocierilor, insa doar pentru doua ore și pentru a consemna un nou blocaj in discuții. Nu a fost inregistrat niciun progres dupa ce sambata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra imparțirii funcțiilor de premier, președinte…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, impune in momentul de fața o noua guvernare de dreapta, disprețuind și sfidand astfel votul dat de majoritatea romanilor pentru schimbare. „Cu doar cateva zile inainte de alegerile parlamentare, Ludovic Orban…

- Dintre cei trei care vor fi puși pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a forma viitorul cabinet guvernamentale, Florin Cițu va fi cel ales, conform informațiilor obținute de PUTEREA.ro. Florin Cițu este in prezent ministrul de Finanțe, a fost numit in aceasta funcție de acum un an, de la formarea…

- Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan, a declarat, marți, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi cel care va alege premierul plin al Romaniei. Potrivit surselor politice ale Bugetul.ro, Nicolae Ciuca, actualul premier interimar al Romaniei, va fi premierul plin numit…

- Ludovic Orban și-a depus, luni dupa-amiaza mandatul de prim ministru. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat act de demisia sa și l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe Nicolae-Ionel Ciuca. In conformitate cu dispozițiile art. 106 și ale art. 107 alin. (3) din Constituție, Președintele Romaniei…

- Liderul PNL Ludovic Orban a i-a indemnat pe romani sa mearga duminica la vot. Premierul a afirmat ca „6 decembrie reprezinta un moment de cotitura, avem sansa ca Romania sa se indrepte in directia corecta” si garanteaza ca votarea se va face in cele mai sigure conditii de protejare a sanatatii. „6 decembrie…

- Romania a devenit, peste noapte, din campioana „statului paralel”, o performera a „statului de drept”, in viziunea unor lideri din UE Ludovic Orban , i-a criticat pe omologii sai din Ungarria si Polonia pentru blocarea bugetului si a fondului pentru redresare dupa pandemia de coronavirus ale Uniunii…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD,a transmis scrisori catre președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban, atragand atenția asupra gravitații situației in care se afla Romania si acuzandu-i ca au gestionat extrem de prost pandemia de Covid-19.