- Grecia intentioneaza sa adopte un nou pachet de masuri, in valoare de 3,2 miliarde de euro, pentru a atenua presiunile provocate de cresterea pretului energiei asupra bugetelor gospodariilor si companiilor, a anuntat vineri ministrul de Finante, Christos Staikouras, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Aproape noua miliarde de lei au fost alocați pentru domeniul sanatații in anul 2022. Acest buget este cu 0,6 mai mic decit in 2019, atunci cind finanțarea a atins cote majore. Cei mai puțini bani destinați domeniului sanatații s-au inregistrat in anul 2015, cu o pondere de 2,6 miliarde de lei, arata…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 2 mai, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 5,5% si 6,15%, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul ucrainean de finante, Serhii Marcenko, a cerut ajutor financiar international imediat in valoare de miliarde de dolari pentru ca Ucraina sa poata supravietui in urma deficitului bugetar semnificativ creat dupa invazia rusa, scrie marti publicatia Financial Times, citata de agentia EFE,…

- "Desigur ca ne vom adresa justitiei, pentru ca am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca investitorii isi primesc platile", a spus Anton Siluanov, relateaza Agerpres."Vom prezenta tribunalului facturile, care confirma eforturile noastre pentru a plati, atat in valuta, cat si in ruble. Vom…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,37 miliarde de lei, la 28 februarie 2022, in crestere cu 13% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres."Cele mai multe investitii…

- Pachetul de facilitati fiscale convenit de Guvernul german ca raspuns la cresterea preturilor energiei va costa statul aproximativ 17 miliarde de euro (18,7 miliarde de dolari), le-a spus parlamentarilor vineri ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

