Gheorghe Olteanu, nou presedinte al CS Transelectrica

- Mandatul Marianei Gheorghe in functia de director general al OMV Petrom se incheie luni, 30 aprilie, urmand ca, de marti, 1 mai, postul de fie preluat de catre Christina Verchere. "Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul că doamna Christina Verchere va prelua funcţia de preşedinte…

- Compania de transport al energiei electrice Transelectrica (simbol bursier TEL) a anuntat ca membrii Consiliului de Supraveghere l-au numit in functia de presedinte pe Gheorghe Olteanu. Acesta a fost in perioada 2004-2014 director general la Icemenerg si director in cadrul Ministerului Economiei,…

- Boardul Transelectrica l-a numit, pe 13 aprilie, pe Gheorghe Olteanu in functia de presedinte provizoriu al Consiliului de Supraveghere al companiei. El era membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere din 31 martie 2018. Potrivit CV-ului publicat pe site, el a ocupat in perioada…

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat va inceta la 30 aprilie, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti. "În şedinţa…

