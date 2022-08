Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Nichita (45 de ani), fost primar al municipiului Iași și fost președinte de onoare la Poli Iași, a fost arestat azi. Curtea de Apel Iași l-a condamnat pe Nichita la 5 ani de inchisoare intr-un dosar deschis in 2015. El a fost trimis in judecata pentru ca a folosit Poliția Locala pentru a-și…

- Curtea de Apel Bucuresti a confirmat, joi, decizia Tribunalului Bucuresti privind suspendarea executarii condamnarii la cinci ani de inchisoare in cazul lui Bogdan Olteanu, fost viceguvernator al BNR. Olteanu a fost condamnat intr-un dosar de luare de mita, suma incasata de fostul liberal de la Sorin…

- DEFINITIV… Condamnat, in prima instanța, la 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, Eduard Ciocoiu, fiul grefierei de la Barlad, reușește sa obțina, la Curtea de Apel Iași, o pedeapsa ceva mai mica. Astfel, judecatorii ieșeni au scazut…

- Primaria comunei Margineni va ramane fara primar, dupa ce edilul in funcție, Marcelin Șolot, a fost condamnat definitiv la inchisoare, cu suspendare, intr-un dosar de abuz in serviciu. Curtea de Apel Bacau a redus pedeapsa la 2 ani și 9 luni de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.