- Decizie definitiva in cazul fostului primar al Iașiului Gheorghe Nichita, la mai puțin de un an de la eliberarea sa condiționata. Curtea de Apel Iași l-a condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care era cercetat pentru ca și-a spionat amanta folosind resursele poliției locale.

- Condamnat la peste 10 ani de inchisoare in tara, Sorin Oprescu ramane in Grecia dupa ce o instanta din Atena a respins cererea autoritatilor romane de extradare. Decizia nu este definitiva si poate fi poate fi atacata cu recurs.

- Paul al Romaniei, dat in urmarire in decembrie 2020 dupa ce a fugit din țara inainte de a fi condamnat definitiv de instanța suprema la 3 ani și 4 luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, a fost prins la Paris. „In urma cooperarii polițienești internaționale,…