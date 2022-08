Stiri pe aceeasi tema

- Barbat cautat in Marea Britanie, prins la București Londra. Foto: wikipedia.org. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Un barbat în vârsta de 48 de ani, care era cautat de autoritațile din Marea Britanie în legatura cu moartea a 39 de migranti ce erau transportați în remorca unui…

- Un barbat, in varsta de 48 de ani, care era cautat de autoritatile din Marea Britanie in legatura cu moartea a 39 de migranti ce erau transportati in remorca unui camion, a fost descoperit de politisti in Bucuresti, a informat, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat…

- Polițiștii bucureșteni l-au prins astazi pe romanul condamnat la 27 de ani de inchisoare in Marea Britanie, in cazul morții a 39 de imigranți vietnamezi gasiți asfixiați intr-un camion, in 2019.

- Nr.1062187 din 15 iunie 2022 BULETIN DE PRESA 3 persoane banuite de proxenetism, retinute de politistii de investigatii criminale din Bacau La data de 14 iunie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe…

- Polițiștii din București au depistat, marți, in sectorul 6 din municipiul București, un barbat, de 68 de ani, cetațean al Regatului Țarilor de Jos, acuzat pentru mai multe infracțiuni. El a fost reținut pentru 24 de ore. Pe numele numele barbatului de 68 de ani a fost emis, de catre autoritațile judiciare…