- Gheorghe Morosan a fost pus oficial sub acuzare pentru omor calificat. El a fost detubat vineri de medicii Spitalului judetean din Bacau, dupa operatia pe care i-au facut-o, iar anchetatorii au mers sa-l audieze.

- Gheorghe Morosan a fost internat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, dup[ ce ini'at a beneficat de tratament medical la Onesti, orasul unde a provocat cele doua crime oribile.

- Autorul dublei crime de la Onesti, Gheorghe Morosan, care a fost internat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, a fost detubat vineri dupa-amiaza, dar ramane in monitorizare pe ATI, au anuntat reprezentantii SJU Bacau.

- Barbatul care a sechestrat și ucis doi muncitori intr-un apartament din Onești a fost detubat vineri de medicii de la Spitalul Județean din Bacau. Medicii au anunțat procurorii ca pot relua procedurile juridice. ...

- Barbatul acuzat ca a ucis doi muncitori intr-un apartament din Onești a fost detubat vineri de medicii de la Spitalul Județean din Bacau, care au anunțat procurorii ca pot relua procedurile judiciare, transmite Mediafax. „In cursul acestei dupa-amiezi, pacientul a fost detubat, iar medicii,…

- Managerul Spitalului din Bacau a vorbit despre starea agresorului din Onești, Gheorghe Moroșan, și a anunțat ca vineri medicii stabilesc daca pacientul poate fi audiat sau nu de polițiști. El este intubat, iar starea generala de sanatate este mediocra, a mai spus directorul unitații medicale.

- Criminalul din Onești, Gheorghe Moroșan, a fost transferat, miercuri, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau, deoarece starea de sanatate se deteriorase. Acestuia i s-a efectuat un Computer Tomograf (CT) la cap, torace, abdomen, iar medicii erau in așteptarea rezultatului analizelor de sange efectuate…

- Politistii fac perchezitii in apartamentul de la etajul patru al blocului din Onesti in care Gheorghe Morosan a sechestrat si ucis doi muncitori, transmite Antena 3. Mai mulți polițiști fac verificari și percheziții in apartamentul vecinilor de la etajul patru, cei care au anunțat familia Morosan de…