- Anterior, in jurul orei 20.26, in județul Arad, s-a produs un cutremur cu intensitatea de 5,2 pe Richter. Seismul a avur loc la o adancime de 15 km, a anunțat IGSU. Cutremurul de suprafața a fost simțit in mai multe localitați din Banat, Crișana și Ardeal. Unii oamenii s-au speriat și au ieșit pe strazi.…

- Un cutremur de 4,5 grade a avut loc in județul Hunedoara, in urma cu puțin timp. Simultan, un alt cutremur, de 5,2 grade, a avut loc in județul Arad. „In urma cu puțin timp, in Banat, județul Arad, s-a produs un cutremur cu intensitatea de 5,2 pe Richter, la o adancime de 15 km. Pana […] Source

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs, luni dimineata, la ora locala 6:25, in Crisana, judetul Arad, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 8 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 22 km est de Arad, 48 km…

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea 3,2 s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 0:24, in zona Crisana, judetul Arad. Seismul a avut loc la adancimea de 8 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 23 km est de Arad, 48 km nord-est de Timisoara, 74 km sud-est de Bekescsaba si…

- Cutremurul de luni seara din Arad, simțit in mai multe localitați din județul Alba Cutremurul produs in județul Arad luni seara, de magnitudine 4,6 la adancime de 13 km a fost simțit și in Alba. Cititori Alba24 au anunțat ca seismul a fost resimțit in mai multe localitați din județ. Seismul s-a produs…

