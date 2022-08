Gheorghe Ialomitianu, vicepresedinte PMP: “Rectificarea bugetara arata foamea de bani a Guvernului Romaniei”

Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara prevede cheltuieli suplimentare de aproape 34 de miliarde de lei, dar numai 3,2 miliarde de lei merg catre investitii. Restul, in datorii si in consum. Guvernul Ciuca pur si simplu ignora o problema, in loc sa incerce sa o rezolve, spune USR. „Guvernul se impauneaza acum cu…

- Guvernul Nicolae Ciuca va aproba, in cel mai scurt timp, o rectificare bugetara pozitiva și promițatoare, care urmeaza sa asigure atat premisele funcționarii optime a instituțiilor statului, cat și plațile destinate masurilor de sprijin ale populației. Astfel, Executivul va avea grija ca serviciile…

- Gheorghe Ialomitianu, vicepresedinte PMP, transmite, luni, ca rectificarea bugetara arata foamea de bani a Guvernului Romaniei si solicita Guvernului Romaniei si BNR sa vina urgent cu masuri fiscale si monetare asa cum au procedat si alte tari din UE pentru a tempera cresterea preturilor si a dobanzilor,…

- PMP arata ca desi Guvernul Romaniei a anuntat o rectificare bugetara pozitiva, acesta este departe de a rezolva problemele cu care se confrunta romanii, firmele si autoritatile locale din cauza cresterii preturilor la energie electrica, gaze naturale si carburanti, precum si a dobanzilor la creditele…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, astazi, ca rectificare bugetara pozitiva a fost posibila ca urmare a unei colectari mai bune, a creșterii veniturilor de la bugetul de stat, dar și in urma reducerii cheltuielilor ceea ce arata calitatea managementului asigurat de ministrul PSD al…

- Rectificarea bugetara va fi una pentru supraviețuire, a declarat Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte PMP și fost ministru de finanțe. Fostul ministru considera ca, deși va fi pozitiva, va fi „o rectificare pentru supraviețuire”, „E o rectificare pozitiva, pentru ca se vor mari cheltuielile bugetare,…

ȘTIRIPESURSE.RO a consultat proiectul de rectificare bugetara aflat in lucru la Guvern.

Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat referitor la rectificarea bugetara pe care o va face Guvernul ca deficitul se va mentine in termenii agreati de catre Executiv cu reprezentantii Comisiei Europene.