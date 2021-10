Gheorghe Ialomițianu intră tare în scenă: Instituțiile publice trebuie să găsească soluții la actuala criză, nu să se războiască PMP cere tuturor instituțiilor publice sa colaboreze in limita competențelor și sa vina cu soluții pentru ca romanii sa treaca mai ușor prin criza sanitara și economica, a declarat Gheorghe Ialomițianu, vicepreședintele formațiunii, potrivit B1 TV.. „Partidul Mișcarea Populara atrage atenția reprezentanților instituțiilor fundamentale ale statului ca romanii așteapta soluții pentru diminuarea efectelor crizei sanitare și economice, ce afecteaza mediul de afaceri și viața de zi cu zi a romanilor. Din pacate in ultimul timp intre instituțiile publice care trebuie sa rezolve aceste probleme… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

