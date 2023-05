Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Farul Constanța, a vorbit luni dimineața despre viitorul lui Denis Alibec (32 de ani), golgeterul „marinarilor„ din aceasta stagiune. „Regele” a anunțat ca vrea sa construiasca o echipa puternica in perspectiva participarii in preliminariile Champions League, insa,…

- Ianis Hagi a declarat, duminica seara, dupa ce Farul Constanta a castigat titlul de campioana, ca acest trofeu inseamna mai mult decat cel din 2017, obtinut de Gheorghe Hagi cu FC Viitorul, deoarece acum este tot orasul Constanta implicat."O seara extraordinara pentru familia noastra, pentru Constanta,…

- Dragos Nedelcu a declarat, duminica seara, ca Farul a castigat titlul cu “remontada”, reusind sa revina dupa ce a fost condusa nu doar in meciul cu FCSB, potrivit news.ro.“Saptamana asta m-am antrenat doar ieri. Astazi i-am batut pentru ca am fost mai bine pregatiti fizic, i-am simtit slabi fizic…

- Imagini senzaționale de la Ovidiu. Farul Constanța a invins cu 3-2 FCSB, dupa ce a fost condusa cu 2-0 și a caștigat campionatul cu o etapa inainte de finalul sezonului. Este al doilea titlu obținut de Gheorghe Hagi ca antrenor, dupa cel din anul 2017, cand conducea Viitorul Constanța. Fanii au intrat…

- In echipa ideala a etapei a cincea din turneele play off play out ale Superligii, au fost inclusi si doi fotbalisti de la Farul Constanta, echipa de pe primul loc din clasament, iar managerul tehnic al trupei de pe litoral, Gheorghe Hagi 58 de ani , a fost desemnat antrenorul etapei.In aceasta runda,…

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, referitor la partida cu Universitatea Craiova, ca echipa sa a demonstrat ca poate crea probleme oricarui adversar din play-off-ul Superligii de fotbal, potrivit Agerpres."Nu facem o tragedie…

- Un numar record de patru fotbalisti de la Farul Constanta, liderul Superligii, au fost inclusi in echipa etapei a treia din play off play out, cel mai bun "11ldquo; fiind prezentat la finele fiecarei runde de Liga Profesionista de Fotbal.In aceasta etapa, echipa de pe litoral a invins cu 3 2 pe teren…

- Antrenorul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Universitatea Cluj a devenit oglinda tehnicianului Nelutu Sabau, foarte disciplinata tactic, si ca formatia sa va avea un meci greu vineri, in etapa a 29-a a Superligii de fotbal. Fii la curent…