- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca adversarul de vineri, Chindia Targoviste, a progresat foarte mult de cand a promovat in Liga I. "E un meci acasa, sunt trei puncte foarte importante pe care ne dorim sa le luam, sa facem un meci bun contra…

- Tehnicianul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 1-2, ca formatia sa si-a aratat “limita”, a fost timorata si si-a respectat prea mult adversarul, potrivit news.ro“Am inceput bine, dar am fost prea limitati in exprimare. Am suferit…

- Antrenorul echipei de fotbal Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia damboviteana a facut foarte multe cadouri in acest debut de sezon adversarelor, primind 17 goluri. ''Noi suntem pregatiti, consider ca am avut doua saptamani la dispozitie…

- ​Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a vorbit despre retragerea temporara a lui George Tucudean, care, la 27 de ani, are probleme de sanatate. Tehnicianul a declarat ca atacantul nu va mai juca în acest an, potrivit Mediafax."Clar nu mai joaca anul acesta. El a anuntat ca se retrage…

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia pe care o pregateste sa se fi descatusat dupa partida castigata etapa trecuta cu Dinamo, scor 3-2, si ca va reusit sa lege o serie de victorii in urmatoarele runde ale Ligii I de…

- FOTBAL CLUB VIITORUL CONSTANTA SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul "CENTRAL" din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a…