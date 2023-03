Gheorghe Hagi, reacție furibundă la adresa jucătorilor care refuză convocările la naţionalele României Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, miercuri seara, ca nu poate accepta jucatori care au crescut in strainatare si “uita ca sunt romani”, astfel ca refuza convocarile la nationalele Romaniei, scrie news.ro. “Nu pot sa accept jucatori care au crescut in strainatate si uita ca sunt romani. Uitati-i! Nu sunt romani. A fi roman inseamna ca oricand te cheama, trebuie sa raspunzi. Ei sunt romani, nu sunt italieni. Nationalitatea lor e romana. Sunt romani suta la suta. Nu vorbesc de cat sunt de valorosi. Dintre ei sunt jucatori care imi plac foarte mult, dar nu putem sa ne rugam de un jucator. Daca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

