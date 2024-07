Fostul selectioner Gheorghe Hagi a declarat, marti, la finalul partidei in care Romania a fost invinsa de Olanda, cu scorul de 3-0, in optimile de finala ale EURO 2024, ca nationala pregatita de Edward Iordanescu trebuie felicitata, pentru ca a intrat in istorie prin parcursul de la Campionatul European de fotbal.