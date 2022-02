Gheorghe Hagi, mulțumit de prestația jucătorilor săi, cu FCSB: “E o victorie muncită” Farul a invins-o pe FCSB, cu 2-0, intr-un meci disputat duminica seara, pe Arena Naționala, in etapa a 28-a a Ligii 1. Gheorghe Hagi s-a aratat mulțumit de victoria echipei sale , Farul fiind aproape de accederea in play-off-ul Ligii 1. “E o victorie muncita. Tactic am stat bine, am stiut sa ne aparam. Si le-am zis inainte de meci ca daca vrei sa castigi trebuie sa marchezi. Am iesit cu gandul de a marca. Am facut un meci defensiv foarte bun si ofensiv pe contraatac, atacuri rapide… binisor. Am facut ce trebuie si am castigat. Am avut ocazii mari. Daca cu Pitesti am avut ghinion, acum a intrat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

