Fostul selectioner Gheorghe Hagi a afirmat, luni, ca toate gandurile sale se indreapta catr poporul turc, greu incercat dupa cutremurul soldat cu peste 1.000 de morti.

- Saptamana a inceput cu numeroase cutremure cu magnitudini mici in Romania, dar și cu un seism devastator care a avut epicentrul in Turcia. Peste 1.400 de persoane au murit in Turcia și Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni dimineața, urmat de o replica de 7.5 pe Richter. Iata ce…

- Cutremurul care a avut loc luni dimineața in Turcia și s-a resimțit in Siria și Liban nu trebuie sa ii ingrijoreze pe romani. Mai ales ca luni dimineața un seism a avut loc și in Romania. Toata lumea se intreaba acum daca cutremurele din Romania au sau nu legatura cu seismul nimicitor din Turcia? Gheorghe…

- Volodimir Zelenski a postat luni, 6 februarie, pe Facebook, un mesaj cu prilejul aniversarii soției sale, Olena Zelenska. Prima Doamna a Ucrainei implinește astazi 45 de ani, relateaza digi24.ro.

- Comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a anuntat luni intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Bruxellesul a activat Mecanismul de Protectie Civila al UE si ca echipe de salvatori din Romania si Regatul Tarilor de Jos se deplaseaza deja catre zona afectata.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei la Ankara a fost contactata pe telefonul de urgența al misiunii diplomatice de catre un grup de studenți Erasmus, cetațeni romani, care se aflau cazați la un hotel din localitatea Kahraman Maras, Turcia, afectata de

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit luni Turcia si Siria si a provocat sute de morti si raniti, au anuntat autoritatile din ambele tari, transmit agentiile AFP, DPA si Reuters. Cutremurul s-a produs la ora locala 4:17 (1:17 GMT) si a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe…

- Astazi este ziua de nastere a lui Gheorghe Hagi, care a ajuns la 58 de ani. Un mesaj de felicitare a trimis si una dintre fostele sale echipe la care a jucat si la care a cunoscut un success deosebit, Galatasaray Istanbul. Profesorul de fotbal... Legenda noastra... La multi ani Gheorghe Hagi , se mentioneaza…