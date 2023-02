Stiri pe aceeasi tema

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanta, a fost nemultumit de faptul ca echipa sa nu a marcat la Pitesti, duminica, in meciul cu FC Arges.

Antrenorul lui Chelsea, Graham Potter, s-a declarat gata sa accepte "provocarea" din a doua parte a sezonului, in conditiile in care clubul este doar pe locul zece in Premier League, dar tocmai a spart banca cheltuind 300 de milioane de euro in mercato de iarna, relateaza AFP.

John Heitinga, numit antrenor interimar al lui Ajax Amsterdam dupa ce Alfred Schreuder a fost concediat pe 27 ianuarie, a fost definitivat pe acest post pana la sfarsitul sezonului, a anuntat joi clubul olandez, scrie AFP.

Formatia CFR Cluj este din nou lider in Superliga, dupa ce a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Farul Constanta, in etapa a XXII-a, informeaza News.ro.

Antrenorul lui RB Leipzig, Marco Rose, a spus ca echipa sa are nevoie de un un nou inceput, odata cu reluarea sezonului in Bundesliga, vineri, impotriva liderului Bayern Munchen, scrie DPA.

Farul Constanta anunta, miercuri, ca lituanianul Rolandas Baravykas si Nicolas Popescu sunt noii componenti ai echipei patronate de Gheorghe Hagi, potrivit news.ro.

Echipa FC Voluntari a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, meciul disputat in compania formatiei Farul Constanta, scor 1-1, in etapa a 21-a, ultima a anului, informeaza News.ro.

Petrolul Ploiesti a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.