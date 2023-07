Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța a fost eliminata de Șeriff Tiraspol in preliminariile Champions League, dar formația pregatita de Gheorghe Hagi are șansa de a se revanșa in Conference League, in fața celor de la FC Urartu din Armenia.

- FC Farul Constanta isi continua parcursul in cupele europene. Formatia de pe litoral a fost eliminata din preliminariile UEFA Champions League de moldovenii de la Sheriff Tiraspol, iar acum va juca in turul al doilea al preliminariilor UEFA Conference League, in fata armenilor de la FC Urartu.Primul…

- Antrenorul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, ca in mansa secunda a primului tur preliminar, cu Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), pierduta cu 0-3, formatia sa a aratat cea mai proasta versiune a sa.„Stiam ca vom intalni…

- Drumul european continua in Conference League pentru echipa antrenata de Gheorghe Hagi dupa ce Farul Constanța a fost eliminata din Liga Campionilor de catre echipa Sheriff Tiraspol dupa ce a pierdut, scor 0-3, dupa prelungiri, manșa retur de la Tiraspol in turul 1 preliminar al competiției. Urartu…

- Gheorghe Hagi și-a criticat dur jucatorii, dupa ce Farul a fost eliminata din primul tur preliminar din Champions League. Antrenorul campioanei Romaniei a declarat la conferința de presa ca nu are nicio explicație pentru prestația ingrozitoare din meciul de la Tiraspol. Gheorghe Hagi, dezlanțuit dupa…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca Farul nu poate face performanta in Europa cu salarii foarte mici si a precizat ca avand un buget de trei milioane de euro nu poti avea pretentii foarte mari. Hagi a adaugat ca Farul are buget cat sa ramana in prima liga, scrie News.ro.Hagi…

- Antrenorul celor de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi (58 de ani), anunța ca, pe langa romani, vrea sa se bazeze in viitorul apropiat și pe fotbaliști straini, in special tineri jucatori brazilieni, pe care sa-i creasca in spiritul formației de la marul marii. Managerul campioanei Romaniei a precizat…