- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a comentat victoria cu Sepsi, 4-1, și l-a felicitat pe Rivaldinho, declarand ca atacantul brazilian a fost cel mai bun jucator. „Pe noi ne-a interesat victoria! Jucam foarte bine acasa. Am facut o prima repriza foarte buna, dar ne-a lipsit golul. Sunt mulțumit…

- Stadionul central al bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit, in aceasta seara, meciul din etapa a 17 a a Ligii 1 dintre FC Viitorul si Sepsi Sf. Gheorghe.Victoria le a apartinut gazdelor, care s au impus cu 4 1 1 1 .Au marcat V. Ghita 4 , L. Munteanu 52 , Rivaldinho 79 si C. Matei…

- Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul naționalei de tineret, și-a laudat jucatorii dupa victoria la scor contra Finlandei U21, 4-1, in preliminariile EURO 2021. Vezi AICI Romania U21 - Finlanda U21 „Am avut ceva emoții inainte de meci și eram fericit daca se termina și cu o victorie la scor minim.…

- FC Viitorul Constanta a urcat pe primul loc in Liga I de fotbal dupa ce a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 15-a. FC Viitorul s-a impus prin golurile marcate de George Ganea (7), Radu Boboc (26) si Louis Munteanu (90+3),…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo, adversara din etapa a 14-a, arata mult mai bine de cand a fost preluata de tehnicianul Dusan Uhrin jr, dar a precizat ca jucatorii sai stiu ca pot castiga in fata oricarei formatii din…

- Handbal MORAL… CSM Vaslui a obtinut miercuri seara cea de-a treia victorie din aceasta stagiune, 26-25 pe terenul Dobrogei Sud Constanta. Antrenorul CSM-ului, Leonard Bibirig, spune ca victoria de la Constanta da moral echipei pentru urmatoarele jocuri din campionat. “Este o victorie foarte muncita,…

- Gheorghe Hagi (54 de ani) a fost eliminat pe finalul meciului Viitorul - Iași 2-1, iar la finalul partidei a avut un discurs dur la adresa arbitrajului. Clasamentul din Liga 1Rezultatele etapei #10 din Liga 1 „Vreau sa-mi felicit jucatorii pentru victorie. Dar ce am vazut in seara asta... A inceput…

- Viitorul s-a impus in fața lui Gaz Metan, 4-1, iar dupa meci i-a laudat pe jucatori și in special pe atacantul Gabi Iancu, care a marcat doua goluri. „A fost cel mai frumos meci al campionatului. Ma bucur ca ne-am ridicat la nivelul Gazului, o echipa care era in forma. Am batut un adversar bun. Am…