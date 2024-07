Gheorghe Hagi, dupa Otelul Galati - Farul Constanta 0-0: E clar ca avem nevoie de un atacant, vede asta si soacra-mea“

Farul Constanta a incheiat la egalitate, 0 0, meciul din deplasare cu Otelul Galati, din etapa a doua a Superligii 2024 2025, iar, la final, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei de pe litoral, a mentionat, la microfonul Digi Sport:E simplu, trebuia sa castigam, am avut ocazii. Stiam ca intalnim o echipa care are un joc foarte bine conturat. Ne am adaptat defensiv la ce erau ei, ofensiv am incercat sa facem niste lucruri de care era nevoie. Otelul e foarte agresiva in jumatatea adversa. Am ...