Gheorghe Hagi, dupa Farul - Rapid 7-2: O seara magica. Toti jucatorii nostri au fost fantastici!“

- Etapa a saptea a turneului play off al Superligii aduce fata in fata, sambata, 6 mai, de la ora 21.30, pe stadionul central al complexului sportiv al Academiei Hagi, de la Ovidiu, Farul Constanta si Rapid Bucuresti. In clasament, Farul ocupa prima pozitie, cu 43 de puncte, pe cand Rapid se afla pe locul…

- Farul Constanța, liderul la zi in clasamentul play-off-ului din Superliga, a perfectat primul transfer pentru stagiunea urmatoare. „Marinarii” s-au ințeles cu extrema dreapta Nicolae Carnat (25 de ani), fotbalistul celor de la CS Mioveni, scriu cei de la Prosport. Nicolae Carnat, de la CS Mioveni,…

- Echipa de fotbal Farul Constanța a incheiat sezonul regulat din Superliga pe primul loc, acumuland, dupa 30 de etape, 63 de puncte. In ultimul meci, de sambata seara, echipa antrenata de Gheorghe Hagi a invins pe teren propriu cu scorul de 2-1 pe FC Rapid București. Oaspeții au deschis scorul in minutul…

- Etapa a 30 a, ultima a sezonului regular, din Superliga, ii aduce Farului Constanta, prima clasata, cu 61 de puncte, un meci pe teren propriu cu Rapid Bucuresti, formatia de pe pozitia a patra, cu 52 de puncte.Intalnirea de traditie din fotbalul romanesc se joaca sambata, 11 martie, de la ora 20.30."Am…

- In 2023, echipa de pe litoral a jucat sapte meciuri, avand cinci victorii, un egal si o infrangere, golaveraj 10 6. Mars triumfal al Farului Constanta in Superliga, "marinariildquo; dominand sezonul regulat si incheind o noua etapa pe primul loc in clasament. Victorie fara gol primit, asa cum a fost…

- Sambata, la Ovidiu, FC Farul Constanta a obtinut o noua victorie importanta in Superliga, dupa ce a trecut de FC Petrolul cu scorul de 2-0.In urma acestui rezultat „marinarii” s-au distantat in fruntea clasamentului, acumuland 55 de puncte.La finalul meciului, managerul constantenilor, Gheorghe Hagi,…

- Farul Constanta, echipa aflata pe locul intai in Superliga, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, Petrolul Ploiesti.La capatul unei partide in care a fost clar vioara intai, formatia de pe litoral a castigat cu 2 0 1 0 .Au marcat Louis Munteanu 28…