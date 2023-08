Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul, nu isi doreste sa repete joi, in Armenia, cu FC Urartu, experienta avuta cu Sheriff Tiraspol, in turul anterior al Ligii Campionilor, si spune ca echipa campioana va face tot ce depinde de ea pentru a se califica mai departe.„O sa jucam un meci important, unde…

- Farul Constanța a fost eliminata de Șeriff Tiraspol in preliminariile Champions League, dar formația pregatita de Gheorghe Hagi are șansa de a se revanșa in Conference League, in fața celor de la FC Urartu din Armenia.

- Drumul european continua in Conference League pentru echipa antrenata de Gheorghe Hagi dupa ce Farul Constanța a fost eliminata din Liga Campionilor de catre echipa Sheriff Tiraspol dupa ce a pierdut, scor 0-3, dupa prelungiri, manșa retur de la Tiraspol in turul 1 preliminar al competiției. Urartu…

- Gheorghe Hagi și-a criticat dur jucatorii, dupa ce Farul a fost eliminata din primul tur preliminar din Champions League. Antrenorul campioanei Romaniei a declarat la conferința de presa ca nu are nicio explicație pentru prestația ingrozitoare din meciul de la Tiraspol. Gheorghe Hagi, dezlanțuit dupa…

- Astazi, la ora 20:00, va avea loc мeciul retur din cadrul primei runde preliminare din cadrul Ligii Campionilor dintre Sheriff și Farul din Romania. In primul meci jucat de aceste doua formații a fost inregistrata victoria Farului cu scorul 1:0. {{691110}}Ciștigatoarea dublei manșe va juca in urmatoarea…

- Farul Constanta va intalni Sheriff Tiraspol in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Farul Constanta, campioana Romaniei, se pregateste de evolutiile din Liga Campionilor, competitie in care va intra din primul tur preliminar. "Marinariildquo; vor avea ca adversar in aceasta faza campioanei Republicii…

- Farul iși afla astazi, de la ora 13:00, adversarele pe care le poate intalni in turul II preliminar din Champions League și Conference League. Campioana Romaniei o va infrunta pe Sheriff Tiraspol la startul preliminariilor Ligii Campionilor, iar astazi va afla și ce adversare poate intalni daca trece…

- Farul Constanta va juca impotriva echipei moldovene Sheriff Tiraspol, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor.Echipa antrenata de Gheorghe Hagi va juca primul meci pe teren propriu, pe 11 sau 12 iulie, iar mansa secunda se va disputa la Chisinau, pe 18 sau 19 iulie. CITESTE SI BREAKING NEWS…