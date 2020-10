Stiri pe aceeasi tema

- Dupa meciul pierdut de Romaniei in fața Norvegiei cu scorul de 4-0, Gheorghe Hagi (55 de ani) a oferit o decalarție incendiara in direct la Digi Sport, despre ce trebuie facut de acum inainte la echipa naționala și despre ce s-a greșit pana acum in fotbal. Fostul mare fotbalist al Romaniei este de parere…

- Romania a fost umilita la Oslo, 0-4 in fata Norvegiei. A fost al doilea esec in doar trei zile, dupa dezamagirea cu Islanda, 1-2. Astfel ca dupa ratarea calificarii la Euro 2020, „tricolorii” isi compromit si mare parte din sansele de a castiga aceasta grupa din Liga Natiunilor. Mirel Radoi a avut o…

- UPDATE, ora 18:04 / Avem echipele de start. Mirel Radoi a facut multe schimbari si mizeaza pe Ianis Hagi din primul minut. Dupa dezamagirea din Islanda, Romania merge in Norvegia pentru a incerca sa mai repare la capitolul imagine. A fost 1-2 la Reykjavik, rezultat care inseamna și ratarea ultimei șanse…

- Cristi Balaj, 49 de ani, fost arbitru internațional, considera ca Razvan Burleanu, președintele FRF, ar trebui sa plece și el daca-l va demite pe selecționerul Mirel Radoi pentru ratarea calificarii la Euro 2020. Islanda a invins Romania, scor 2-1, in semifinala „barajului” pentru Campionatul European.Norvegia…

- Jucatorii antrenați de Mirel Radoi au efectuat in aceasta seara antrenamentul oficial pe un teren dedicat cu precadere atletismului, rugby-ului și patinajului viteza. Norvegia și Romania se infrunta duminica, de la ora 19:00, in runda cu numarul 3 din grupa 1 a Ligii B din Nations League. Partida poate…

- ”Am vazut ca deja dupa doar trei partide mi se cere demisia. Nu stiu daca ar fi cea mai buna decizie, mai ales ca suntem pe primul loc in Liga Natiunilor", a spus selecționerul Mirel Radoi la conferința de presa dinaintea meciului de la Oslo, cu Norvegia, din Liga Națiunilor, informeaza Gazeta Sporturilor.…

- Nationala Romaniei a urcat trei pozitii, pana pe locul 34, cu 1.483 de puncte, in primul clasament FIFA/Coca-Cola publicat dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Aversarele Romaniei din grupa de Liga Natiunilor ocupa urmatoarele locuri: Austria - locul 27, cu 1.505…

- Selectionerul echipei nationale, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa online organizata inaintea startului noii editii a Ligii Natiunilor, ca Austria este principala candidata la castigarea grupei din care mai fac parte Romania, Irlanda de Nord si Norvegia. "Cred ca Austria…