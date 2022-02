Gheorghe Hagi a împlinit 57 de ani. Cum a decurs cariera celui supranumit ”Maradona din Carpaţi” (Video) Gheorghe Hagi, considerat “Regele” fotbalului romanesc, a implinit, sambata, 57 de ani. Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a Romaniei s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele. La varsta de 10 ani, Hagi a fost inscris la Centrul de copii si juniori al echipei Farul Constanta. Primul sau antrenor a fost Iosif Bukossi. La 15 ani a fost selectionat in nationala de tineret, iar doi ani mai tarziu debuta in prima divizie de fotbal. Se intampla la 11 septembrie 1982, intr-un meci S.C. Bacau-F.C Constanta (3-0), Gica fiind integralist. Sportul Studentesc l-a achiziționat in 1983. Cu formația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, considerat “Regele” fotbalului romanesc, a implinit, sambata, 57 de ani. Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a Romaniei s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele. La varsta de 10 ani, Hagi a fost inscris la Centrul de copii si juniori al echipei Farul Constanta. Primul…

- ​​Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a României, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului românesc, împlineste, sâmbata, 57 de ani."Regele" fotbalului românesc s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele.Palmaresul lui Hagi…

- Romanii au una din cele mai mici speranțe de viața din Europa, fiind pe penultimul loc din acest punct de vedete, potrivit ultimului studiu privind Starea Sanatatii realizat de Comisia Europeana. De altfel studiul arata ca romanii iși pun singuri viața in pericol prin mai multe comportamente riscante.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a pierdut meciul cu Norvegia, scor 33-22 (17-11), marti, in ultima etapa a grupei preliminare C a Campionatului Mondial din Spania. Astfel, tricolorele incheie pe locul 2 in clasamentul final al Grupei C si merg mai departe cu doar 2 puncte. Principalele marcatoare…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu Galatasaray, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului Turciei. La oaspeți, Alexandru Cicaldau a intrat pe teren in minutul 46, iar Olimpiu Morutan a fost rezerva. Cicaldau a avut o ocazie…

- Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Victor Pițurca a vorbit deschis despre selecțiile puține pe care le are la echipa naționala ca jucator și-l acuza pe Mircea Lucescu pentru aceasta situație. Ca jucator, Victor Pițurca a stralucit in Romania. De 5 ori campion național, de 4 ori caștigator al Cupei Romaniei,…

- Alex Avasiloae este primul gimnast roman care va participa in premiera la Campionatul Mondial de Trampoline (la Baku), cea mai noua disciplina inființata in 2021 de Federația Romana de Gimnastica. La nici 9 luni de cand s-a apucat de trampoline, Alex Avasiloae va merge la cea mai tare competiție a disciplinei, fara…

- Naționala Romaniei a ratat, duminica seara, calificarea la barajul pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar. Tricolorii au incheiat pe locul 3 Grupa J a preliminariilor europene. Romania a invins cu 2-0 Liechtenstein, in deplasare, insa si Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 in fata Islandei, astfel ca…